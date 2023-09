LIVE Italia-Nuova Zelanda 3-7 | Mondiali 2023 in DIRETTA | Allan sblocca gli azzurri!

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11? Gran calcio di Stephen Varney, rimessa laterale per la, ma siamo vicinissimi alla zona meta. 10? Mischia a centro campo, erroraccio in ripartenza degli All Black. 9? CI SBLOCCHIAMO! Tommasosfrutta il fallo della difesa neozelandese, calcia in maniera magistrale e trova i primi tre punti del match per l’. 8? Mo’Unga trasforma la meta. 7? 24esima meta in nazionale per per Will Jordan. 6? E’ battaglia nei 22 metri azzurri, l’placca con tutte le sue forze. 4? In avanti dell’, laguadagna una mischia. 3? Rimessa laterale per l’, attenzione perchè siamo nei nostri 22m. 2? Purtroppo gli All Black rubano ...