LIVE Italia-Nuova Zelanda 3-35 | Mondiali 2023 in DIRETTA | azzurri in grossa difficoltà

30? Questa volta a perdere palla è la, è mischia. 29? Perdiamo palla su una ripartenza,mente gioco rotto. 28? Mo'Unga perfetto: 5 su 5. 27? Niente, siamo in rottura prolungata, seconda meta di serata per Aaron Smith, la nostra difesa non tiene e non stiamo praticamente mai ripartendo in contrattacco. 25? Seconda mischia del match. 23? Mo'Unga non sbaglia neanche questa volta. 22? Ci stiamo completamente slegando, ancora una volta parte tutto da una touche, la difesa poi non riesce a tenere Savea e arriva un'altra meta. 21? Danilo Fischetti ha lasciato il campo zoppicante dopo un brutto placcaggio, al suo posto in campo Ivan Nemer. 20? Mo'Unga trasformamente, andiamo sotto pesantemente. 19? Mark Telea sfrutta il gioco ...