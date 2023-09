LIVE Italia-Nuova Zelanda 17-96 | Mondiali 2023 in DIRETTA | gli azzurri escono con le ossa rotte

(Di venerdì 29 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA82? Garbisi trasforma la meta, finisce qui. 81? CON ORGOGLIO! Monty Ioane mette a segno la seconda meta della partita per l’, il punteggio sarà leggermente meno pesante. 80? Torniamo nei 22 metri neozelandesi per l’ultima azione. 79? Garbisi viene punito dall’arbitro, nulla di fatto. 78? Torniamo nei 5 metri avversari! 76? Anton Lienert-Brown si iscrive al registro di quelli che sono andati a meta questa sera, potrebbe venire fuori la peggiore sconfitta di sempre oggi. 74? Mckenzie trasforma anche questa, 100% per lui. 73? Continua il dominio, Dane Coles, entrato dalla panchina, è già alla seconda meta di serata. 71? Mckenzie traforma, ci avviciniamo pericolosamente a quota 100. 69? Ci si mette anche un rimbalzo sfavorevole! Will Jordan va a meta, ma tutto è partito dalla lucidità di ...

60? Superiorità fisica degli All Black , crolla la nostra mischia. 59? Meta in favore dell'Italia. 58? ...

Mondiali Rugby, girone A Lione, OL Stadium, inizio ore 21:002°T Nuova Zelanda 10 Risultato 82 SEGUI- NUOVA ZELANDA IN DIRETTA SU ...

Rugby Italia All Blacks Mondiali diretta live oggi 29 settembre Lione Primo tempo Sette mete per gradire contro nessuna degli azzurri che in realtà non hanno mai e proprio mai rischiato di segnarne ...Anche prima di affrontare gli azzurri ai mondiali di rugby, come sempre accade nelle partite in cui sono protagonisti gli All Blacks, i giocatori della Nuova Zelanda hanno eseguito la famosissima danz ...