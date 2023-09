LIVE Italia-Nuova Zelanda 10-68 | Mondiali 2023 in DIRETTA | partita senza storia

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA65? In avanti neozelandese, l’guadagna una mischia. 63? Attenzione, Mo’Unga sbaglia la prima trasformazione di serata. 62? Coles mette a segno la decima meta neozelandese. 60? Superiorità fisica degli All Black, crolla la nostra mischia. 59? Meta in favore dell’. 58? Ancora una touche persa, che fatica questa sera. 57? Mo’Unga questa sera è una sentenza. 56? Dalton Papal’I va a meta, ma il tutto è partito dall’ennesima touche persa dall’. 55? L’arbitro dopo aver controllato al video un azione delicata non assegna la meta agli avversari. 53? Mischia per l’, errori da entrambe le parti negli ultimi secondi. 52? Mo’Unga fa otto su otto. 51? Reazione immediata della, Scott ...