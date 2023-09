LIVE – Italia-Nuova Zelanda 10-63 | gironi Mondiali rugby maschile 2023 in DIRETTA

(Di venerdì 29 settembre 2023) Latestualedi, partita valevole per il girone A deidi, in programma da venerdì 8 settembre a sabato 28 ottobre in Francia. Gli azzurri di Kieran Crowley, dopo aver superato Namibia ed Uruguay, vanno a caccia di una grande prestazione contro una squadra di altissimollo. Dall’altra parte ci sono infatti gli All Blacks, reduci dalla sconfitta contro i padroni di casa della Francia e dall’ampia vittoria contro la Namibia. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la partita? L’appuntamento è per le ore 21.00 di venerdì 29 settembre all’OL Stadium di Lione, in Francia. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 36? Touche per la Nuova Zelanda , ricomincia l’avanzamento. 34? Mo’Unga realizza nuovamente senza ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Nuova Zelanda , partita valevole per il girone A dei Mondiali 2023 di rugby maschile , in programma da venerdì 8 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:00 Le squadre stanno facendo nuovamente il proprio ingresso in campo. 21:55 primo tempo assolutamente ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Nuova Zelanda , partita valevole per il girone A dei Mondiali 2023 di rugby maschile , in programma da venerdì 8 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49? ANDIAMOOOOOOOOOO! E’ Capuozzo a sbloccare la situazione per l’Italia, decima meta in nazionale per ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 55? L’arbitro dopo aver controllato al video un azione delicata non assegna la meta agli avversari. 53? ...

Mondiali Rugby, girone A Lione, OL Stadium, inizio ore 21:002°T Nuova Zelanda 10 Risultato 56 SEGUI- NUOVA ZELANDA IN DIRETTA SU ...La diretta testualedi- Nuova Zelanda , partita valevole per il girone A dei Mondiali 2023 di rugby maschile , in programma da venerdì 8 settembre a sabato 28 ottobre in Francia. Gli azzurri di Kieran ...

LIVE Italia-All Blacks 3-35: seconda meta di Aaron Smith La Gazzetta dello Sport

Italia-All Blacks 10-56 LIVE Sky Sport

Anche prima di affrontare gli azzurri ai mondiali di rugby, come sempre accade nelle partite in cui sono protagonisti gli All Blacks, i giocatori della Nuova Zelanda hanno eseguito la famosissima danz ...A Lione sfida difficilissima tra gli azzurri e gli All Blacks che non sono mai stati battuti nella storia ...