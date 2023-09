LIVE Italia-Nuova Zelanda 0-0 | Mondiali 2023 in DIRETTA | si comincia | azzurri a caccia della storia!

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:59 Classica presentazione degli All Black da brividi. 20:58 Sono in tanti a tifare per l’dagli spalti,ni e non, l’atmosfera è incredibile. 20:56 E’ il momento degli inni nazionali. 20:55 Ingresso delle squadre in corso! 20:54 Gli All Black rispondono con: Beauden Barrett, Will Jordan, Rieko Ioane, Jordie Barrett, Mark Telea, Richie Mo’unga, Aaron Smith, Ardie Savea, Dalton Papali’i, Shannon Frizell, Scott Barrett, Brodie Retallick, Nepo Laulala, Codie Taylor, Ofa Tu’ungafasi 20:51 Questa la formazione dell’questa sera: Tommaso Allan (77 caps), Ange Capuozzo (14 caps), Juan Ignacio Brex (28 caps), Luca Morisi (48 caps), Montanna Ioane (23 caps), Paolo Garbisi (29 caps), Stephen Varney (22 caps), Lorenzo Cannone (14 caps), Miche Lamaro ...