LIVE Inter-Torino Primavera 3-0 | ricomincia il match

Leggi su inter-news

(Di venerdì 29 settembre 2023)è l’incontro valido per la quinta giornata del Campionato di1 TIM: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Christian Chivu e i suoi aprono il weekend, c’è la possibilità di salire momentaneamente al primo posto in attesa del Milan. Fischio d’inizio alle ore 15, appuntamento al Konami Youth Development Centre. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP3-0 51?perfetta in fase di pressing. Non lascia scappare gli attaccanti né tantomeno impostare i difensori del. 48? Ciammaglichella si fa male su un contrasto con Bovo. Staff medico in campo. 16.08il secondo tempo 16.05 Le ...