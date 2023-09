L' Italia delle Regioni | il ' Villaggio' animerà Piazza Castello

Edil San Felice , operatore attivo nel settoremanutenzioni di infrastrutture critiche ine quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre 2023 con un Valore della Produzione pari a 21,5 milioni di euro, in crescita del ...Quando si parla di veicoli omologati come autocarri in, la corretta comprensione dei requisiti eimplicazioni fiscali è essenziale per le imprese. Una gestione accurata è fondamentale ...

“L’Italia delle regioni”, festival nazionale al via a Torino: in mostra le eccellenze dei territori. Tra gli … La Stampa

"L'Italia delle Regioni", a Torino la seconda edizione del Festival delle Regioni e delle Province autonome TorinoToday

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze alza il sipario sui tassi minimi garantiti ... L’emissione sarà collocata sulla piattaforma Mot di Borsa italiana alla pari, senza vincoli né commissioni.Roma, 29 set. – Mentre a Roma a Palazzo Chigi si firmava il nuovo patto anti-inflazione, la community della GDO italiana riunita ieri a Milano si interrogava sulle modalità per un rinnovato rapporto d ...