L' Italia congela la firma finale sul Patto delle migrazioni Approfondire? O strizzare l' occhio a Ungheria e Polonia?

L’effetto delle sanzioni internazionali alla Russia si fa sentire. Non solo sull’economia di Mosca ma anche sui beni detenuti in Italia , ...

Nord Macedonia-Italia 1-1, scrive la Gazzetta dello Sport: Debutto amaro per il nuovo c.t.. Ha visto la sua prima Italia giocare un buon primo tempo ...

... Stanislav Lobotka - Daichi Kamada Nord Macedonia - Italia 1 - 1, scrive la Gazzetta dello Sport: Debutto amaro per il nuovo c.t.. Ha visto la sua ...

C’è una Banca in Italia dove è più vantaggioso aprire un conto e depositare i propri risparmi, senza preoccuparsi (almeno in parte) dei ripetuti ...

Una volta aperta la crisi, la procedura contempla alcune deroghe al sistema di asilo per andare incontro ai Paesi più esposti come l'ad esempio i ricollocamenti. Berlino però ha chiesto che i ...Matteo Piantedosiil Patto sui migranti proprio perché vuole che i volontari portino chi soccorrono nei Paesi di bandiera della nave. L'prende tempo riguardo all'intesa europea sulle ...

Braccio di ferro sui migranti. L'Italia congela il patto Ue. È scontro ... QUOTIDIANO NAZIONALE

L’Italia blocca il via libera al Patto migrazione Ue, Piantedosi lascia Bruxelles e torna a Roma La Stampa

Piantedosi lascia la riunione a Bruxelles e vola a Palermo dagli omologhi tunisino e libico. Il governo vuole che le ong vengano indicate come fattore di attrazione per i profughi.Qui si trova più di un terzo delle riserve mondiali di platino e nichel, e metà della popolazione lavora nei giganteschi impianti ...