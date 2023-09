L'Inter deve ruotare | a Salerno esordio dal 1' per tre nuovi acquisti | Lautaro verso la panchina

(Di venerdì 29 settembre 2023) Il primo ko stagionale va riscattato, ma non lo si può fare a ranghi completi: sia per via degli infortuni di grande (Arnautovic), media...

Giuseppe Bergomi , ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del Milan di Stefano Pioli. Ecco le sue dichiarazioni Giuseppe Bergomi , ex ...

'Se vai a Milano con pochi punti, l'ti mangia! La classifica incide per tutti, anche per le grandi squadre. Adesso la Roma è nella situazione chefare tanti punti prima di andare a Milano. ...L'va a Salerno (sabato alle 20:45, diretta su Sky Sport) per dimenticare il ko interno con il Sassuolo e ripartire immediatamente in campionato. Inzaghiperò fare i conti con i tanti impegni ...

Salernitana-Inter, probabili formazioni e orari tv Quotidiano Sportivo

Probabili formazioni di Salernitana-Inter Sky Sport

Le parole del giornalista: "Credo sia la squadra più forte, ci sono però questi momenti di difficoltà che possono pesare tanto" ..."Se vai a Milano con pochi punti, l’Inter ti mangia! La classifica incide per tutti, anche per le grandi squadre. Adesso la Roma è nella situazione che deve fare tanti punti prima di andare a Milano.