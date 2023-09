Lille | arriva il verdetto sulla causa intentata da Bielsa | il club condannato a pagare 2 milioni di danni al tecnico

Leggi su sportface

(Di venerdì 29 settembre 2023) Respinte le richieste di Marcelomadi euro in. Questa è la decisione del tribunale della Corte d’Appello di Douaidall’allenatore sudamericano, che dovrà peròle spese legali, nei confronti del suo exera stato allontanato dalnel 2018 nonostante un contratto in scadenza nel 2019 e aveva chiesto ialfrancese per più di 18. Il principale punto del contendere era un pre contratto sottoscritto dainsieme alla società che controlla ilnel febbraio del 2017, ...