Libia | Haftar da Putin | ‘Senza la Wagner generale non resiste’

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 29 settembre 2023) Missione a Mosca per l'uomo forte dell'est, ricevuto al Cremlino per la prima volta dal 2019 Missione a Mosca per illibico Khalifa, uomo forte dell’est, che, per la prima volta dal 2019, è stato ricevuto al Cremlino da Vladimir. “Hanno discusso la situazione ine nella regione in”, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dando notizia dell’incontro di ieri., che ha incontrato anche il ministro della Difesa, è da martedì a Mosca, dove ha visto anche il vice di Shoigu, Yunus-Bek Yevkurov, per la terza volta in un mese. Un intensificarsi di contatti, mentre ildopo il disastro di Derna prova a riposizionarsi al centro del ‘Grande gioco’ africano, che conferma comenon abbia alcuna ...