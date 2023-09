Nell'altra semifinale di andata della, giocata al Maracanà quando in Italia era la notte fra mercoledì e ieri, Fluminense e Internacional avevano pareggiato per 2 - 2, e anche qui tutto ...Il pareggio con il Maiorca sotto digol non ha consentito di conservare la vetta della ...alle ore 02.30 in campo Boca Juniors e Palmeiras per l'andata della seconda semifinale di Copa...

Libertadores, due pareggi nelle semifinali di andata Agenzia ANSA

Libertadores, tra Boca e Palmeiras è 0-0 in semifinale Tuttosport

E' finita 0-0 la semifinale di andata della Coppa Libertadores tra Boca Juniors e Palmeiras giocata ieri notte alla 'Bombonera' di Buenos Aires. Il ritorno si giocherà a San Paolo il 5 ottobre alle 21 ...La semifinale d’andata tutta brasiliana, un classico della Copa Libertadores degli ultimi anni, è finita in un nulla di fatto. Il 2-2 che ha chiuso la sfida tra Fluminense e Internacional rimanda alla ...