(Di venerdì 29 settembre 2023) Ecco perchénon fa ascolti, di Luca Beatrice, pag. 1-28 Lui dice che è sbagliato parlare di flop, perché lo share del programma sale verso il finale. Di certo la fascia oraria non è delle migliori e comunque la televisione generalista continua a perdere colpi, è cambiato il modo di fruire del piccolo schermo e quindi anche i dati d’ascolto lasciano il tempo che trovano. Si possono fare tutte le eccezioni del caso, però il ritorno in Rai dinon è andato affatto bene. Dal debutto su Rai2 di lunedì 25 settembre, Il mercante in fiera ha visto scendere un non entusiasmante 3,4 all’1,9 dopo solo due giorni di messa in onda. Preoccupazione in viale Mazzini, si sussurra di radicali interventi editoriali per rendere più attuale un game-show indubbiamente datato, ma ci vorranno almeno un paio di ...

Promossa a Roma da Quasar Institute for Advanced Design, partecipa l'autore di "Stiamo sprecando Internet " Una festa aperta alla città per ...

Nei corridoi della Farnesina in queste ore c'è un via vai frenetico e una tensione che si fa palpabile respiro dopo respiro. Qualcuno parla ...

Imprese del legno Maanche l'estensione, in favore delle imprese del legno, della deroga all'... CONSIGLI24 I migliori consigli su prodotti di tecnologia, moda, casa, cucina e tempoScopri ...... ma l'autonomia di chi sceglie di essere. Anche solo di lasciare per un po' nell'armadietto ... pratiche e collaborative e, nella buona tradizione europea,anche la Settimana Verde in cui ...

Ascolti: il Grande Fratello non sfonda (16,4%) e corre ai ripari con l’annuncio di Mughini Libero Magazine

Libero arriva in soccorso di Pino Insegno TvZoom

Serata ancora poco brillante per il reality show che non decolla e paga un cast poco interessante e zero ship credibili: in arrivo rinforzi per Signorini ...Lui dice che è sbagliato parlare di flop, perché lo share del programma sale verso il finale. Di certo la fascia oraria non è delle migliori ...