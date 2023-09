Lia Pipitone | 40 anni dopo «Mia madre uccisa dai boss perché voleva separarsi»

Durante l'evento dedicato a tutte le donne vittime di violenza, è stata ricordata anche Rosanna Lisa Siciliano Il 23 settembre del 1983, nel quartiere dell'Arenella a Palermo, moriva: non solo una vittima di femminicidio, ma anche di mafia. Figlia del boss dell'Arenella, Antonino, la giovane venne uccisa perché ritenuta troppo ribelle per le rigide regole ...Una panchina rossa e due alberi di "Jacaranda Mimosifolia" come simbolo di rinascita nel quartiere dove due donne hanno vissuto e sono state uccise. Palermo oggi ricordanel 40esimo anniversario del suo assassinio avvenuto in una sanitaria del quartiere Arenella il 23 settembre 1983 e Rosanna Lisa Siciliano uccisa il 7 febbraio 2012 in un alloggio della ...

Il figlio Alessio il 23 settembre 1983 aveva solo 4 anni: suo padre era il mandante, simularono una rapina. Ma la donna non è stata ancora considerata «vittima di mafia» ...La mafia la uccise nell'83. Oggi a Palermo installata una panchina rossa, come simbolo di lotta alla violenza, e piantati due alberi come segno di rinascita ...