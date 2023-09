Levante in concerto a Udine 19 maggio 2024

(Di venerdì 29 settembre 2023) Il calore dell’Arena di Verona, sotto l’occhio attento della luna piena, ha avvolto ieri sera, protagonista di un attesoper celebrare i suoi primi 10 anni di carriera (ha debuttato con “Alfonso” nel 2013) e dare voce, immagine e corpo al suo ultimo album “OPERA FUTURA” (perché non poteva essere che L’Arena il luogo migliore dove portare dal vivo nella sua interezza questo disco). È arrivato ora il momento di volgere lo sguardo al domani con “OPERA FUTURA LIVE NEI TEATRI”, il nuovo tour che partirà nella primavera del(prodotto e distribuito da Vivo Concerti). In oltre due ore dila Cantautrice, Autrice e Scrittrice siciliana ha ripercorso con il pubblico questi primi 10 anni di musica, anni importanti di costruzione, anni che coincidono con la pubblicazione di 5 dischi (“MANUALE ...

PH: uff stampa Festeggia 10 anni di carriera con un- evento nell'elegante cornice dell'Arena di Verona e poi annuncia il tour 2024.non si ferma e, forte dei suoi 10 anni di attività, annuncia che i concerti proseguiranno il prossimo ...è stata protagonista, ieri sera, di un attesoall'Arena di Verona per celebrare i suoi primi 10 anni di carriera e dare voce, immagine e corpo al suo ultimo album "OPERA FUTURA". Il ...

Levante in concerto all'Arena di Verona: "Vado di fretta la mia vita mi aspetta" Sky Tg24

Levante in concerto al Teatro Nuovo Giovanni da Udine UdineToday

Fan della prima ora ma anche tanti giovani in arena. Mercoledì si replica Sul palco i due cantautori romani non tradiscono le aspettative ...Da domani a domenica la manifestazione ispirata ai personaggi di cartoni e film di animazione Chiavari – Al via ChiavarInCosplay 2023. Da domani (29 settembre) a domenica la città si trasforma in un c ...