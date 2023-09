L’Eroica 2023 | quando inizia | orari | percorso | dove vederla in tv e streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023)andrà in scena tra sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre. Gaiole in Chianti si appresta ad accogliere migliaia di ciclisti, desiderosi di correre la 26ma edizione di una kermesse che celebra il ciclismo degli albori. Sabato prenderanno il via gli atleti iscritti ai due percorsi più lunghi: l’Eroico con 212 km di cui 145 su strade bianche e 4000 metri di dislivello; il Crete Senesi da 132 km di cui 72 su sterrato e 2200 metri di dislivello. Si utilizzeranno biciclette storiche, i più eroici saranno in sella a mezzi costruiti prima del 1930. Domenica spazio a chi ha meno chilometri nelle gambe: 106 km per ilVal D’Arbia, 81 km per ilGallo Nero, 46 km per la passeggiata Valle del Chianti. In questo caso si impiegheranno biciclette costruite prima del 1987, accomunate da tre ...