L’Equipe in difesa di Garcia | il suo Napoli non è diverso da quello di Spalletti | in alcuni casi è più efficace

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 29 settembre 2023)indi. Il nazionalismo francese campeggia in apertura di homepage: “confunziona davvero meno bene?” E l’articolo risponde che no, ildinon è meno performante didi, almeno seguendo una serie di indicatori che oggi tanto piacciono: tiri in porta, expected goals eccetera.comincia da Osimhen che a Bologna contesta la sostituzione al francese e si lamenta per la mancata scelta di giocare il finale con due attaccanti. Passa poi a-Udinese 4-1 e racconta che è stata definita “la più bella prestazione stagionale della squadra”. Il quotidiano scrive cheha dovuto fronteggiare giudizi molto duri. Ma l’analisi dei dati dice che ...