Leonardo Totè in fibrillazione | “Pesaro | finalmente si comincia!”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 29 settembre 2023) Non sarà un avvio facilissimo in questa Lega Basket A per Carpegna Prosciutto. I marchigiani saranno di scena, infatti, sul campo della Germani Brescia che lo scorso anno ha vinto la Coppa Italia e quest’anno ha già sfiorato la vittoria della Frecciarossa Supercoppa Italiana 2023 arrendendosi in finale alla Virtus Segafredo Bologna. Quali sono i punti forti dei biancorossi? Ne ha parlatoa pochi giorni dall’inizio della regular season. Le dichiarazioni di: “, siamo una squadra che non molla mai” (Credit foto – Victoria Libertas Varese)“si inizia a fare sul serio – queste le dichiarazioni didi Carpegna Prosciuttosulle colonne de Il Corriere ...