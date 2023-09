Leonardo e Cubbit | nasce il primo cloud super protetto

Leggi su pantareinews

(Di venerdì 29 settembre 2023) Roma – Bologna, 29/09/2023 – Sono circa 20 milioni di miliardi i dati gestiti daper lo sviluppo delle proprie tecnologie e la salvaguardia delle proprie capacità. La protezione di questi dati è una questione di rilevanza strategica per il Paese intero. Per affrontare questa problematica in modo innovativo,insieme asta attivando una nuova architetturain grado di garantire al tempo stesso massima sicurezza e massima fruibilità del dato. Il concept è stato quello di ideare un sistema in grado di “polverizzare” i dati in più punti del sistema (nodi della rete). Il dato polverizzato viene archiviato in tanti frammenti in modo tale che, in caso di attacco (malware), il frammento singolo sia ilsensore di un attacco in essere. Segnalato l’attacco ...