(Di venerdì 29 settembre 2023) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "La miaale vicepremier Matteo, vigliaccamente minacciato sui social dai soliti leoni da tastiera. Il governo Meloni di certo non si farà intimidire e continuerà a lavorare sodo per combattere e reprimere ogni forma di violenza. Sia fisica sia verbale". Così in un tweet il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso

... che ha portato, negli scorsi giorni, a uno scontro a distanza tra lae Fratelli d'Italia. Emblematico il caso del capogruppo alla Camera meloniano Tommaso, che aveva espresso forti dubbi ..."Maggioranza spaccata"; "Salvini divide il governo"; "Il condono dellamanda su tutte le furie ... Rossano Sasso, Tommaso, Maurizio Lupi e Manlio Messina allontanano la crisi. "Nessuna ...

Ultimo'ora: Lega: Foti (Fdi), 'mia solidarietà a ministro Salvini' La Svolta

Lega: Foti (Fdi), 'mia solidarietà a ministro Salvini' Civonline

Roma, 29 set. (Adnkronos) - “Gli interessi nazionali, ma non solo, si difendono anche con l’intransigenza, come sta facendo il governo Meloni a fronte dei finanziamenti che la Germania elargisce alle ...Roma, 29 set. (LaPresse) - "Appare fin troppo chiaro, come da tempo indica Giorgia Meloni, la necessità di un’azione congiunta tra Nazioni per trovare ...