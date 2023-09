Lecce - Napoli | la quota migliore per chi punta su una sfida con tante reti

(Di venerdì 29 settembre 2023) Al Via del Mare c'è: fischio d'inizio sabato alle 15. La formazione di D'Aversa arriva dalla sconfitta per 1 - 0 contro la Juventus, gli uomini di Rudi Garcia hanno superato 4 - 1 l'...

Napoli - Il Maradona ha visto Kvaradona . Lo ha rivisto mercoledì, in grande stile, con lo smoking e la bacchetta magica. Abra cadabra e via: il ...

In vista di Lecce-Napoli , secondo le indiscrezioni Garcia dovrebbe confermare Natan in difesa e schierare Politano nel tridente con Osimhen e ...

Le possibili scelte di D'Aversa e Garcia per la sfida della settima giornata di Serie A tra Lecce e Napoli, in programma per sabato 30 settembre alle ...

Al Via del Mare c'è: fischio d'inizio sabato alle 15. La formazione di D'Aversa arriva dalla sconfitta per 1 - 0 contro la Juventus, gli uomini di Rudi Garcia hanno superato 4 - 1 l'Udinese. In cinque gare ...

Garcia non fa calcoli, domani al massimo uno o due cambi: ecco chi può partire dal 1' con il Lecce CalcioNapoli24

Al termine di una famelica vittoria contro l’Udinese, tutti i componenti del Napoli, a partire dal tecnico Rudi Garcia, sono tornati a sorridere. Il tecnico in vista della partita di sabato, in ...Un Napoli ritrovato si prepara alla sfida contro il Lecce con vista Champions League: Garcia deve decidere se fare turnover verso il Real Madrid ...