Lecce | D’Aversa | “I due rossi? Sbagliati Col Napoli non giochiamo per pareggiare”

“C’è rammarico per la deviazione evidentemente di Rabiot sul calcio d’angolo. Si può valutare anche se c’è un fallo di mano, non deve per forza ...

“C’è rammarico per la deviazione evidentemente di Rabiot sul calcio d’angolo. Si può valutare anche se c’è un fallo di mano, non deve per forza ...

Roberto, allenatore del, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match contro il Napoli Roberto, allenatore del, ha diramato la lista dei giocatori convocati in ...In conferenza: "È una squadra completa che, a differenza della scorsa avversaria, ama il fraseggio" L'allenatore del, Roberto, ha presentato in conferenza stampa la prossima sfida di campionato contro il Napoli Come valuta la prestazione contro la Juve "Le scelte a centrocampo dipendono anche dal ...

Lecce, D'Aversa: "C'è una differenza tra Juve e Napoli" Tuttosport