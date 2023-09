Lecce | D'Aversa ancora sulla Juve | 'L'angolo non c'era | ma noi'

“C’è rammarico per la deviazione evidentemente di Rabiot sul calcio d’angolo. Si può valutare anche se c’è un fallo di mano, non deve per forza ...

D’Aversa polemico su Juve-Lecce: “Valutazioni arbitrali errate” Tuttosport

Lecce, D'Aversa: "C'è una differenza tra Juve e Napoli" Tuttosport

Roberto D'Aversa, tecnico del Lecce, ha parlato in conferenza stampa: "Le scelte a centrocampo dipendono anche dal centrocampo della squadra avversaria. Quando si perde una partita non ...Lecce-Napoli, conferenza D'Aversa Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza in vista della sfida col Napoli: "Difficoltà A elencarle tutte non finiamo più. Hanno una squadra completa. Osimhen è uno ...