Le sfide delle aziende nella nuova webserie di Jefferson Wells

Leggi su iltempo

(Di venerdì 29 settembre 2023) MILANO (ITALPRESS) –, brand di ManpowerGroup per la ricerca e selezione di senior ed executive manager, presenta “The Match – Professionisti in campo, manager in gioco”,in tre puntate prodotta in collaborazione con HBE, hub creativo che mette al centro l'utilizzo della leggerezza e dell'umorismo in azienda (l'acronimo sta per Humor Business Experience). Con HBE la sfida di comunicazione è stata quella di trovare un modo possibile per parlare, ai manager e con i manager, del mondo del management utilizzando il gioco come chiave di narrazione. La, condotta da Germano Lanzoni, founder di HBE, con la leggera serietà che lo caratterizza, in ogni episodio incontra i sette manager protagonisti di questa prima edizione che risponderanno a domande su come interpretano il proprio ruolo e su ...