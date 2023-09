Le prime estati d’oro del calciomercato italiano

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 29 settembre 2023) La sessione estiva didel 1957 iniziò con le migliori premesse già in aprile: per tutta la prima parte del mese, Juventus ed Inter battagliarono per l’ingaggio di John Charles, all’epoca centravanti del Leeds United. Alla fine la spuntarono i bianconeri, con un’offerta intorno ai 115 milioni di lire, una cifra già di per sé inusuale per una società attenta a limitare le spese come quella torinese. Ma la zuffa per Charles in realtà rappresentò soltanto il primo episodio della lunghissima stagione di: nel giro di poco più di due mesi, la sessione di trasferimenti frantumò qualsiasi record di spesa. La Juventus, presa da un inusuale impulso all’acquisto incontrollato, si lanciò anche su Omar Sívori del River Plate (ingaggiato per l’esorbitante cifra di 180 milioni, battendo ancora una volta la concorrenza nerazzurra); l’Inter ...