Le nuove uscite della settimana | da Rocco Hunt a Mv Killa e Clara

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 29 settembre 2023) I protagonisti delledi questa ultimadi settembre sono due rapper partenopei. Da un lato c’è, dall’altro Mvche ha scelto di collaborare con– giunta al successo con Mare Fuori – nel suo nuovo singolo. Due brani sentiti, che prendono Napoli entrambi come riferimento per descrivere le due facce di una stessa medaglia. Da una parte la bellezza di questa città, dall’altra un tema che assurge sempre più spesso alla cronaca era, quellocriminalità giovanile.e Mv, di origini partenopee entrambi, descrivono al meglio questa difficile e affascinante realtà nei loro nuovi singoli, in cui non manca nemmeno, tra le rivelazioni di Mare ...