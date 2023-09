Le ninfee di Monet mai viste star all’asta a New York

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 29 settembre 2023) (Adnkronos) – “Le bassin aux nymphéas”, una delle tele monumentali del pittore francese Claude(1840-1926) appartenenti alla sua celebre serie di, sarà il pezzo forte della 20th Century Evening Sale del 9 novembre a New, l’asta organizzata da Christie’s. Questo superbo esemplare, dipinto intorno al 1917-1919, è rimasto nella stessa collezione di famiglia per oltre cinquant’anni ma non è mai stato esposto in pubblico per oltre un secolo: sarà messo in vendita con una stima di oltre 65 milioni di dollari. Moderno e senza tempo, “Le bassin aux nymphéas” cattura il dinamismo e la bellezza della transitorietà della natura, esplorando l’atmosfera effimera, le fioriture stagionali, le profondità acquatiche e i riflessi di luce del famoso stagno didia Giverny. Max Carter, ...