Le maschere | i patrioti interessati e la transizione incerta di Meloni

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 29 settembre 2023) Questo è un estratto di “Metamorfosi Giorgia” di Amedeo La Mattina, edito da Linkiesta Books, in libreria da oggi e già ordinabile online Ogni metamorfosi ha un prezzo. Quella che sta tentando di fare Giorgiapotrebbe rivelarsi dannosa, perfino disastrosa, se rimarrà impantanata in una terra di mezzo e di nessuno. Non sappiamo se si tratti di unaautentica o di una condizione necessaria. Se sia una nuova via verso la destra europea senza ormeggi a Est. O se sia invece una camicia di forza, una maschera cheindossa per guidare un Paese del G7 con un enorme debito pubblico, allungato nel Mediterraneo, impegnato nelle retrovie di una guerra. Propendiamo per la seconda ipotesi. Nell’uno e nell’altro caso, l’impressione netta è che le condizioni politiche generali in cui agisce la catena di comando molto corta in ...