“Le Déjeuneur sur l’herbe” | al parco Caprotti l’arte diventa esperienza

(Di venerdì 29 settembre 2023) Bergamo. Ilè al centro della quindicesima edizione di Contemporary Locus, in un connubio di arte, musica, gusto che sfrutta la prolungata estate che stiamo vivendo in città. Nell’ambito delle iniziative di valorizzazione di questo “giardino antropizzato” ricco di suggestione, che non molti frequentano forse anche perché un po’ nascosto alle spalle del fitto viavai di via Tasso, si terrà domenica 1 ottobre dalle 11 alle 15 un picnic conviviale aperto al pubblico, con tanto di intrattenimento musicale dal vivo. “Lesur” è l’idea di fondo, a cura di Paola Tognon, che raccoglie la voglia di evasione domenicale e il piacere dell’evento culturale. Alle 11 si terrà la visita guidata all’installazione site specific di Sophie Ko, artista di Tbilisi classe 1981, georgiana ma di casa in Italia, ...