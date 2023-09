Le ‘Autumn Variations’ di Ed Sheeran | «Le sensazioni meravigliose dell’autunno»

Leggi su funweek

(Di venerdì 29 settembre 2023) A dispetto dei proclami di ritiro e di stanchezza artistica, Edsembra proprio non riuscire ad allontanarsi dalla musica e dalla sua chitarra. Il nuovo album – Autumn Variations (uscito il 29 settembre su etichetta Gingerbread Man Records) – è la perfetta attestazione di questo dato di fatto. Non solo perché è arrivato appena quattro mesi dopo – (Subtract) – trovatemi un cantautore altrettanto prolifico – ma proprio per la qualità acustica di queste variazioni autunnali. Ed ci ha abituato a canzoni spoglie, mosse solo dalle corde delle sue chitarre – e si può ben dire che – (Subtract) fosse a tutti gli effetti uno degli album più intimi e introspettivi del cantautore britannico. Mai però aveva probabilmente esplorato un mondo sonoro che si allontanasse così tanto dal pop nudo e crudo per avvicinarsi a uno stile più minimalista e paragonabile all’indie rock ...