Lazio | Lazzari | “Milan? Affronteremo una squadra molto forte”

(Di venerdì 29 settembre 2023) Intervistato dal canale ufficiale del club, Manuel, difensore della, ha parlato in vista del match contro il

Sedici anni dopo l'Olimpico, sponda Lazio, riapre le porte alla Champions League. No, non ci stiamo sbagliando, perché l'ultima edizione i ...

infortunio alla caviglia per Luca Pellegrini . Il terzino biancoceleste ha abbandonato il campo al 35? di Lazio-Atletico Madrid, match della prima ...

Alla viglia di Milan - Lazio , Manuel Lazzari ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media ufficiali del club biancoceleste. In particolare,...

Lo ha detto il laterale destro della, Manuel, ai canali ufficiali del club, alla vigilia del match contro il Milan: 'Affrontiamo la capolista, una squadra molto forte e con dei grandi ...Commenta per primo Alla viglia d i Milan -, Manuelha rilasciato alcune dichiarazioni ai media ufficiali del club biancoceleste. In particolare, sulle voci che riguardavano presunte sue lamentele con il mister per le panchine ...

Lazio, Lazzari: "Milan molto forte: ci sono grandi campioni. A San Siro sempre difficile" Milan News

Milan-Lazio, Lazzari: “I rossoneri hanno grandi campioni. Speriamo in un...” La Lazio Siamo Noi

Milan-Lazio, alla vigilia del big match contro la formazione di Pioli queste le possibili scelte da parte di Pioli e Sarri Ormai ci siamo, mancano esattamente 24 ore alla gara contro il Milan che la L ...Blog Calciomercato.com: La sesta giornata di campionato è appena terminata. L’Inter è stata ingoiata dalla mangia-grandi Sassuolo, il Milan si riprende la vetta, ...