Lavoro | il reddito di cittadinanza sparisce e la Toscana rafforza i Centri per l' impiego

(Di venerdì 29 settembre 2023) Dal primo gennaio stop al sussidio: prevista un'impennata di persone che si rivolgeranno alle strutture regionali in cerca di aiuto. Il nuovo protocollo d'intesa prevede di aumentare i servizi ...

Continua a leggere su Tg. La7.it - Arriva online il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, o Siisl, la piattaforma per includere ...

Tempo di lettura: < 1 minuto La situazione Lavoro in Irpinia non è delle migliori e, viste anche le ultime news nazionali sulla vicenda del ...

E’ polemica sul reddito di cittadinanza ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda su Nove , condotto da Luca Sommi con la partecipazione ...

Chi puo' richiederlobonus trasporti 2023 è riconosciuto alle persone fisiche con unentro i 20mila euro. Si può chiedere sulla piattaforma bonustrasporti..gov.it per sé stessi o per ...Dal primo gennaio stop al sussidio: prevista un'impennata di persone che si rivolgeranno alle strutture regionali in cerca di aiuto.nuovo protocollo d'intesa prevede di aumentare i servizi digitali

Lavoro, il reddito di cittadinanza sparisce e la Toscana rafforza i ... LA NAZIONE