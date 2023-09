Lavoro | Calenda a Fiom | ' attenti a passare limite intimidazioni | è roba da fascisti'

(Di venerdì 29 settembre 2023) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "ildelle. Primo perché non ha alcun effetto, secondo èda. Ci vediamo domani. Per parlare di industria e Marelli". Così Carlosu twitter replicando allaBologna.

Roma, 6 set. (Adnkronos) - "Questa è la nostra proposta per la Legge di Bilancio. Coprire le spese delle famiglie per gli interventi urgenti non ...

Roma, 6 set. (Adnkronos) – “Questa è la nostra proposta per la Legge di Bilancio. Coprire le spese delle famiglie per gli interventi urgenti non ...

...dei posti die per un vero piano industriale di Marelli in grado di garantire futuro agli stabilimenti italiani e alle lavoratrici e ai lavoratori'. La nota si conclude definendo' ..."Accecato dall'odio contro il segretario generale della Cgil,dimostra di non sapere nulla ... Abbiamo difeso la fabbrica, gli impianti, i posti dianche quando le case tremavano per le ...

Lavoro: Calenda, 'non ho offeso lavoratori, ho criticato Landini ... La Gazzetta del Mezzogiorno

Lavoro: Calenda, 'non ho offeso lavoratori, ho criticato Landini ... Il Dubbio

“Qui per il futuro, non per un post” – Un lavoro, aggiungono, “fatto sempre” con “serietà” e “rispetto”, due aspetti “che Carlo Calenda non riconosce”. Da qui l’annuncio: “Sappia che per noi non è ...Marelli ha deciso di andare avanti con la chiusura dello stabilimento di Crevalcore. Una scelta che ha scatenato la battaglia dei sindacati, che ora ...