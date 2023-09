Lavatrice | come salvare un maglione infeltrito col bicarbonato

Leggi su dilei

(Di venerdì 29 settembre 2023) Tra i danni più comuni con cui si può avere a che fare nel mondo casalingo è quello di ritrovarsi davanti a unsenza avere la minima idea disi possa risolvere il problema o addirittura se sia anche solo possibile risolverlo. A tutto (o quasi) c’è un rimedio, e questo è anche il caso dei maglioni che può capitare di ridurre in brutte condizioni per via di un lavaggio sbagliato. Tutto ciò che occorre è un prodotto che tutti abbiamo in casa: ildi sodio. Vediamofare.salvarlo con ilIl lavaggio della lana è da sempre uno dei compiti più delicati quando si parla di bucato. Sarà capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di ritrovarsi immersi nella grande ...