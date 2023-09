L’autunno di Tor Pignattara | fra circo e laboratori per i più piccoli

Leggi su funweek

(Di venerdì 29 settembre 2023) Torna a Toril Villaggio De Sanctis, un’iniziativa culturale promossa da Melting Pot e finanziata dal Ministero della Cultura e da Roma Capitale. Dal 7 al 29 ottobre 2023, Villa De Sanctis, situata all’angolo tra Via Casilina e Via dei Gordiani con accesso pedonale da Via di San Marcellino, aprirà le sue porte per offrire un coinvolgente programma culturale, spettacoli circensi einterattivi. Villaggio De Santis, opportunità per tutti i gusti Il Villaggio De Sanctis è pensato come un’opportunità per condividere momenti di cultura, svago e intrattenimento con la comunità di Tore non solo. Ogni sabato, fino al 29 ottobre, alle 16:00 i visitatori avranno l’occasione di partecipare aidel “lino,” una serie di workshop dedicati alle arti circensi ...