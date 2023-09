Latina Il parco di via Roccagorga sarà dedicato al compianto Gianluca | Jean-Luc Krautsieder

(Di venerdì 29 settembre 2023)– Ieri mattina il sindaco Matilde Celentano ha fatto visita alla famiglia di-Luc, il ragazzo dimorto in Francia la scorsa settimana in conseguenza della gravissima aggressione subita quattro anni fa. Il sindaco Celentano, accompagnata da Emmanuele Di Leo, fondatore e presidente dell’organizzazione umanitaria Steadfast, ha portato parole di conforto alla L'articolo Temporeale Quotidiano.

Latina – La Fontana di piazza del Popolo e il laghetto del parco San Marco tornano in funzione . Nella piazza principale della città i lavori sono in ...

... con la sua pianta a croceche domina la piazza sempre gremita di gente. Una volta visitato ... Ilarcheologico di Segesta è famoso per le sue due opere architettoniche principali, il Tempio ...Immediatamente giungevano sul posto i Carabinieri del Nor della Compagnia diche dopo aver ... Dopo pochi minuti i militari fermavano in una via limitrofa, aldelle autolinee, due soggetti ...

Il parco di via Roccagorga sarà dedicato a Gianluca, Jean-Luc ... Comune di Latina

Il parco di via Roccagorga sarà dedicato a Jean-Luc, il ragazzo di ... Radio Studio 93

LATINA – Il Comune di Latina dedicherà il parco di via Roccagorga a Jean-Luc Krautsieder. Lo ha comunicato la sindaca Matilde Celentano alla famiglia del ragazzo che dopo aver completato gli studi a ...San Felice Circeo – Blitz notturno delle guardie ittiche delle Regine Lazio-Fipsas all’interno del Parco Nazionale del Circeo. Dopo un breve appostamento, le Guardie ittiche hanno sorpreso due pescato ...