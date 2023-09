L’assistente materna e la normale inadeguatezza dei genitori

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 29 settembre 2023) Siccome non è nemmeno lontanamente pensabile dire pubblicamente che ce la possiamo fare a metter su l’acqua a bollire senza pagare una seduta di psicoterapia, ci siamo dovuti inventare un lavoro dove troviamo accettabile far venire a casa nostra un’estranea che ci dica che l’acqua sta bollendo con l’aiuto di un termometro. L’Ansa ha riportato questa notizia: il Governo introdurrà la figura delche aiuterà la mamma nei sei mesi dopo la nascita del bambino. La aiuterà nel fare il bagno al neonato, «nel fasciarlo», potrà capire se è in atto una depressione post partum. La mia inguaribile fiducia nel genere umano mi fa dire che possiamo farcela a lavare nostro figlio: magari non riusciremo a farlo dormire, ma a lavarlo sì. Parto dal principio base che regola la mia vita: se un lavoro posso farlo anch’ io dopo un corso di qualche mese, ...