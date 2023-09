L' antitrust Usa | causa Amazon per tutelare la concorrenza leale

Amazon avrebbe abusato della sua posizione dominante sul mercato per aumentare i prezzi a carico degli utenti e per ottenere alte percentuali dalle ...

Gli Stati Uniti hanno citato in giudizio Amazon dando il via a un’attesa battaglia antitrust con il colosso dell’e-commerce che potrebbe cambiare il ...

Khan infatti è salita alla ribalta per aver pubblicato sul Yale Law Journal nel 2017 un articolo dal titolo 'Amazon'sParadox', in cui affermava che Amazon aveva accumulato troppo potere. . ......di convincere la Corte Suprema a revocare una sentenza che la costringerebbe ad aprire negliil ... arrivata nel 2021, che aveva assolto Apple dall'accusa di violazione delle leggi. ...

Lina Khan (antitrust Usa): ecco perché indago su Amazon. La concorrenza leale va protetta – VIDEO - MilanoFinanza ... Milano Finanza

Amazon, scatta la causa antitrust Usa: «E’ un monopolista» Il Sole 24 ORE

Secondo Lina Khan, presidente della Ftc, la causa è un test importante per ripristinare la piena concorrenza. Le leggi antitrust vietano alle aziende di usare il loro monopolio per punire la ...Le leggi antitrust americane "vietano alle aziende di usare il loro monopolio per punire o precludere la concorrenza". Per Khan la causa è un test importante e che la espone anche a critiche. Khan ...