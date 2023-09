L’allenatore Ottavio Bianchi ricorda Maradona | «Ecco quando ho capito che con lui non c’era nulla da fare»

Leggi su open.online

(Di venerdì 29 settembre 2023)che ha portato al primo scudetto il Napoli di Diego Armando. Ma oggi in un’intervista al Corriere della Sera ci tiene prima di tutto a smentire la sua fama di duro: «Uno stupido luogo comune. Sono stato cresciuto nella cultura del lavoro. Il motto del mio primo allenatore, Renato Gei, era: «laurà, laurà, laurà» (lavorare, lavorare, lavorare, ndr). A questo sono sempre stato fedele, anche se forse avrei potuto essere meno intransigente con me stesso». Poi parla del suo rapporto con la città: «Sono sempre stato accettato come sono e i napoletani non hanno mai pensato di cambiarmi. Ricordo, da giocatore, il primo incontro con Achille Lauro. Mi disse: “Guaglio’, m’avevano detto che tenevi la capa tosta”», dice nel colloquio con Cesare Zappieri. Napoli e la gioia di vivere A ...