L’allarme di Bonomi | “Siamo molto preoccupati”

(Di venerdì 29 settembre 2023) Carlo, presidente di Confindustria, in un’intervista a ‘La Repubblica’: “La strada intrapresa dalla Bce è assolutamente sbagliata”. “Il maxi debito pubblico ci preoccupa“, così Carlo, presidente di Confindustria, in un’intervista a La Repubblica. Il numero degli industriali critica anche duramente la Bce: “Per me la strada intrapresa non è quella giusta. Decidere di combattere l’inflazione solo con l’aumento dei tassi non va assolutamente bene perché il rischio è quello di una recessione. Bisognava magari inserire altri stimoli come fatto negli Stati Uniti“. Carlointervistato da ‘La Repubblica’ – Notizie.com – © AnsaMa non solo questo.ammette di essere preoccupato anche dalla recessione registrata in Germania: “E’ vero che c’è un rallentamento mondiale del commercio, ma Berlino è il nostro ...