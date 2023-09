La voce che hai dentro | trama e anticipazioni 29 settembre 2023

Leggi su cubemagazine

(Di venerdì 29 settembre 2023) Lache haiè la fiction in onda stasera in tv venerdì 29in prima serata su Canale 5. Protagonista della serie tv è Massimo Ranieri. Di seguitodella nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Tanti avvenimenti scompigliano la vita dei Ferrara: tra questi la decisa intrusione nella vita di Regina da parte di suo padre, che porta la cantante ad un tradimento inatteso e doloroso. Maria vive il suo profondo turbamento davanti alle carte del divorzio già firmate da Michele. Raffaele è ossessionato dalla morte del nonno e continua ad avere incubi misti a ricordi sulla sera del suo assassinio: cosa è vero e cosa no, in ciò che Raffaele ricorda? Chi ha davvero ucciso Mimmo Ferrara? Michele e Anna cercano un dettaglio che ...