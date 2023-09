La Voce che hai Dentro | anticipazioni ultima puntata di venerdì 6 ottobre 2023

(Di venerdì 29 settembre 2023) Lache haiLache haiquarta ediS1 Ep4 – Maria e Michele divorziano davanti al giudice ma nessuno dei due sembra felice. La Parthenope cerca ancora un talent che sostituisca Regina per il contest mentre Giulio contatta Russo per convincerlo a fare unaofferta per l’acquisto della casa discografica di Michele. Letizia sembra voler dare un’altra occasione a suo marito cercando con lui una nuova intesa. Sulla notte dell’omicidio di Mimmo, invece, Antonio e Anna scoprono nuovi elementi e Raffaele ricorda un nuovo dettaglio che sembra fondamentale. Lache hai: ...

De La voce che hai dentro l'ultima puntata è venerdì 6 ottobre 2023 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. The post Arriva l’ultima ...

La voce che hai dentro quarta puntata : trama anticipazioni dell'episodio 4 della fiction in onda venerdì 6 ottobre 2023 su Canale 5. The post La ...

Costerà molto caro infatti usare il cellulare alla guida senza auricolari o modalità in viva: ... un disegno di leggeintroduce interventi in materia di sicurezza stradale e la delega per la ...In questo senso, proprio in questi giorni fa parecchio discutere unacircola in città. secondo la quale rischierebbe di interrompersi prima di iniziare davvero la cavalcata di Riccardo ...

Giulia D'Aloia, Anna in La voce che hai dentro: Spero in una seconda stagione, c'è molto da raccontare Fanpage.it

Sulla scia del successo di 'Malatìa', l'artista napoletano si manterrà sul binomio pelle e voce: "Come percussionista voglio andare avanti su questo filone; la cosa che mi rende felice è il fatto di ...Federico Taddia ci ha raccontato il suo nuovo libro, Bello mondo, scritto insieme a Elisa Palazzi, che intende fornire ai giovani tutti gli strumenti per capire il cambiamento climatico ...