La voce che hai dentro | anticipazioni della terza puntata

(Di venerdì 29 settembre 2023) Nellaprecedente Michele aiuta Regina a gestire una situazione difficile causata da una sua canzone online, mentre continuano a lavorare insieme per un concorso musicale. Nel frattempo, Giulio propone a Maria, ma la donna è incerta, e Raffaele, manipolato da Russo, cerca di evitare che Regina firmi un contratto che mette a rischio il suo matrimonio. Le anticipazioneTanti avvenimenti scompigliano la vita dei Ferrara: tra questi la decisa intrusione nella vita di Regina da parte di suo padre, che porta la cantante ad un tradimento inatteso e doloroso. Maria vive il suo profondo turbamento davanti alle carte del divorzio gia' firmate da Michele. Raffaele e' ossessionato dalla morte del nonno e continua ad avere incubi misti a ricordi sulla sera del suo assassinio: cosa e' vero e cosa no, in ...

... secondo Economia Italia a tutto discapito del consumatorepotrà ascoltare l'unicapotrà sentiregli dirà "investi da me" Le nicchie di economia e finanza in cui si è specializzato ...Mancano poche ore per la penultima e terza puntata de Lahai dentro in onda stasera, venerdì 29 settembre , in prima serata, dalle 21:30 circa, su Canale5. Dopo quelloè accaduto nella scorsa puntata, ovvero il ritorno del padre di Regina , in ...

'La voce che hai dentro' di Massimo Ranieri, anticipazioni della terza puntata: il tradimento di Regina QUOTIDIANO NAZIONALE

La voce che hai dentro con Massimo Ranieri stasera su Canale 5: la trama della terza puntata La Gazzetta dello Sport

"Questa settimana è stato difficile scegliere di quale disco parlarvi. Venerdì scorso, giorno solitamente scelto dagli artisti per far uscire gli album o i singoli nuovi, il mercato indipendente è sta ...“Più che rubare l’acqua” è un’opera che affronta la crudeltà con toni aggraziati, mischiando l’aulico al pragmatico, la purezza e la sporcizia, l’innocenza e la colpa: elementi in contrapposizione che ...