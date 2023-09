«La vita è il nemico» | il film biografia su Richard Benson presto nei cinema – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 29 settembre 2023), morto a Roma nel maggio 2022, era un musicista e conduttore televisivo diventato una delle icone della scena underground prog-rock romana. Prossimamente aluscirà il suo, diretto da Maurizio Scarcella. La pellicola è prodotta da Piano B Distribuzioni con la collaborazione di Andromeda. Su YouTube è stato pubblicato il trailer. Sul sito ufficiale delè presente la sua sinossi: «Roma 2016, quartiere Alessandrino (periferia Est della capitale). In una piccola casa a piano terra, in cui echeggia il rumore del traffico locale, vivono Ester Esposito e suo marito. Volto noto dello spettacolo italiano, ormai caduto in disgrazia. “Salve a tutti, sono...