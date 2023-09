La twitterizzazione del dibattito pubblico e l’egemonia di «Ciao | Darwin»

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 29 settembre 2023) C’è stato un tempo in cui molti, osservando le abitudini dei giovani e in particolare il loro rapporto con le nuove tecnologie, paventavano la scomparsa di libri e giornali, insieme con la stessa capacità di leggere e concentrarsi su un testo scritto per più di cinque secondi, e conseguentemente il progressivo e inesorabile rincoglionimento della popolazione, con effetti imprevedibili ma di sicuro non positivi sulla società, l’economia, la democrazia e il mercato editoriale. Ottimisti e pessimisti concordavano tuttavia su un punto, e cioè che questo, probabile o meno che lo si considerasse, fosse lo scenario peggiore. Non lo era. Nessuno, infatti, aveva valutato l’ipotesi che giornali, telegiornali e talk show, prima di scomparire, si sarebbero completamente “twitterizzati” (forse dovrei dire “socializzati”, che in italiano una volta voleva dire un’altra cosa: ma tanto, chi lo parla ...