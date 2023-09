La teoria cospirazionista dei “lockdown climatici” a Oxford rilanciata da Rete4

(Di venerdì 29 settembre 2023) Di Francesca Capoccia Il 27 settembre 2023 il programma diFuori dal Coro ha mandato in onda un servizio sul «primoclimatico della terra». Il giornalista della trasmissione, Tommaso Mattei, nel video ha mostrato come la città di, in Inghilterra, avrebbe «messo in gabbia» i propri cittadini chiudendo al traffico, tramite delle fioriere e dei paletti, le sei vie principali che portano al centro città e limitando i loro spostamenti tra i quartieri. Quella dei “” è unadel tutto infondata che promuove l’idea secondo cui alcuni governi e presunte “élite” utilizzerebbero il cambiamento climatico come pretesto per imporre nuove restrizioni alla libertà di movimento delle persone. L’Osservatorio europeo ...

