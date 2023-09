La stupefacente avventura di Henry Sugar | la realtà dietro il film Netflix di Wes Anderson

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di venerdì 29 settembre 2023) Disponibile sudal 27 settembre, ilLa meravigliosa storia didiretto da Wes, ha fatto la sua apparizione Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia all’inizio del mese di settembre. Questo mediometraggio, per essere precisi, trae ispirazione dal racconto di Roald Dahl pubblicato nel 1977, un progetto che il regista ha atteso di realizzare per circa vent’anni, acquisendo i diritti e trasformandolo in unora disponibile sulla piattaforma, basato, per certi aspetti, su eventi reali. Ecco l’essenza della verità nel. La vera narrazione die Kuda Bux Wesha aspettato vent’anni prima di poter dare vita sullo schermo al racconto del noto scrittore ...