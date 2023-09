La storia di Bilal | arrivato da solo in Italia quando aveva 14 anni

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 29 settembre 2023)ha una età indefinita. Non esiste un documento con una foto e una data. Non ha mai contato le candeline sulla torta, non ha avuto una infanzia di palloncini e comple. Forse non sa neanche lui quantiha.è nato a Tangeri in Marocco, dove il detto francese “Tanger, danger” descrive una città bellissima ma pericolosa e, dal racconto che ne fa, senza speranza di futuro.scappa dal Marocco, dalla sua famiglia, dalla mamma e dai fratellidine ha forse 12, e affronta un viaggio per la Spagna prima su un barcone e poi attaccato sotto ad un camion. Arriva a Malaga, viene segnalato e portato in un centro per minori stranieri non accompagnati, va a scuola ma poi – ci racconta- viene picchiato e scappa. Iniziano così ...