La sorprendente entrata di Linda Pani nella famiglia di Radio 105

(Di venerdì 29 settembre 2023) Oggi Notizie Eccoti una notizia che non vedevi l'ora di sentire!, la nostra giovane e talentuosa speaker, si unisce alla squadra di105! Preparati a passare i tuoi weekend in sua compagnia, mentre ti delizia con la sua voce e il suo carisma. Chi è? Nata nel 1999 a Venezia,è un vulcano di talento. Non solo è diplomata in liceo linguistico, ma è sempre stata appassionata di danza. Tra il 2011 e il 2014 ha frequentato l'Academía Veneta di Danza e Balletto, superando addirittura tre esami dalla prestigiosa Royal Ballet School di Londra. Davvero impressionante! La sua carriera nell'arte della recitazione Ma non fermiamoci qui! La versatileha anche intrapreso gli studi di recitazione. Ha frequentato la ...